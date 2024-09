Paraná bate recorde de incêndios rurais

O Paraná bateu um recorde histórico sem motivo para comemorar. No dia 9 de setembro, o Estado registrou 11.115 casos ao longo de 2024, segundo dados do Corpo de Bombeiros. Até então, o topo do ranking de incêndios florestais era do ano de 2019, com 10.835 ocorrências, seguido por 2021 com 10.648 incidentes.

A situação alarmante, que coloca em risco a agropecuária, fez com que governo estadual decretasse situação de emergência no Paraná. O Decreto 7.258/2024, publicado no Diário Oficial no dia 5 de setembro, atende ao ofício enviado pelo Sistema FAEP, pedindo ações urgentes de apoio ao setor agropecuário paranaense. A medida permite ações como a autorização para os órgãos estaduais atuarem no combate aos incêndios, reconstrução das áreas atingidas e dispensa do processo de licitação a contratação de bens e serviços. O decreto tem validade de 180 dias.

Nas últimas semanas, o Sistema FAEP tem buscado alternativas para minimizar a situação crítica do Paraná. Recentemente, Meneguette, esteve reunido com representantes do governo estadual e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável (Sedest) para buscar soluções.

“Os incêndios têm predominado em florestas nativas e reservas dentro das propriedades rurais, motivo de preocupação, pois, além da perda do meio ambiente, pode gerar multas aos produtores rurais”, destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “A orientação é que o produtor rural, em caso de incêndio em sua propriedade, faça o Boletim de Ocorrência, para ter segurança jurídica”, complementa.

Dicas de combate

O principal motivo para o alto índice de incêndios florestais é a influência do fenômeno La Niña, com temperaturas acima das médias históricas e períodos de estiagens prolongadas, condições favoráveis para as ocorrências. O Corpo de Bombeiros elenca algumas dicas que o produtor rural pode adotar em sua propriedade, como a manutenção do terreno, com a retirada de materiais que possam alastrar o fogo. Além disso, a orientação é fazer aceiros, separando as zonas de mata das áreas residenciais e agricultáveis. Outro ponto importante é manter equipamentos de combate ao fogo, como abafadores, enxadas, rastelos e mangueiras.

O Sistema FAEP conta com cursos na área: “Incêndios Florestais” e “Incêndios no meio rural”, ambos voltados a práticas preventivas e a técnicas de combate ao fogo. Além disso, a entidade também dispõe da capacitação “Brigada de incêndio”, voltada a formação de brigadas civis que atuam nas ações a serem adotadas desde que os focos são detectado