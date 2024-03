PÁSCOA em final de semana no Daj Resort

Com uma estrutura impecável em meio à natureza



Que tal celebrar a Páscoa com um final de semana incrível em família? Essa é a proposta do Daj Resort & Marina. Com uma estrutura impecável em meio à natureza, o espaço oferece música ao vivo, recreação kids, welcome de espumante, pensão completa e muito mais.

Localizado em Ribeirão Claro, no norte pioneiro paranaense, divisa entre os estados do Paraná e São Paulo, onde a temperatura é sempre agradável, o resort é ladeado por paisagens deslumbrantes formadas por montanhas e a represa de Chavantes com suas águas translúcidas.

A estrutura de lazer vai muito além da natureza. Em uma área extensa de 200 mil metros quadrados, o Daj oferece uma variedade de opções de entretenimento. Piscinas externas e uma interna aquecida com cromoterapia, campo de futebol, quadra de tênis iluminada, quadra de beach tênis, pescaria, bicicletas, sala de cinema, jogos lúdicos, espaço kids com pebolim, tênis de mesa, brinquedos infantis, além da equipe de recreação para entreter as crianças.

Para quem procura relaxar, há possibilidade de uma experiência no Jaune Spa By L`Occitane, que oferece diversas massagens terapêuticas e revigorantes. O Spa é pago à parte.

O Daj possui também uma academia bem equipada para quem quer aproveitar o fim de semana, mas também manter a rotina de exercícios em dia.

Acomodações

As espaçosas e confortáveis acomodações possuem enxoval da marca Trussardi, e os amenities da L`Occitane.

Todas as suítes possuem sofá-cama e camas box, closet, mobília completa, cofre eletrônico, smart TV 55”, frigobar, ar-condicionado e conexão Wi-Fi rápida. O resort disponibiliza também kit infantil com berço, enxoval e mini banheira, além da praticidade de uma copa do bebê. Existem opções de suítes com banheiras de hidromassagem e até ofurô.

Gastronomia

A experiência gastronômica no Daj Resort & Marina é um deleite para os sentidos, combinando elementos e diversidade da culinária local, nacional e internacional, com muita criatividade e sabor.

Os hóspedes são surpreendidos desde o delicioso café da manhã, com o tradicional café de Ribeirão Claro, premiado internacionalmente, até o requintado jantar, que apresenta uma rica variedade de ingredientes frescos e hortaliças orgânicas adquiridos diretamente dos produtores locais. Carnes nobres grelhadas e uma seleção de sobremesas finas complementam essa saborosa experiência gastronômica.

Localização

Uma das vantagens do Daj Resort é a facilidade de acesso por carro, evitando as altas tarifas aéreas. Está a 390 km de Curitiba, São Paulo e Campinas; 350 km de Rio Preto e Piracicaba; 280 km de Ponta Grossa e Maringá; 240 km de Presidente Prudente e Apucarana; 180 km de Londrina; 150 km de Marília e Bauru; 45 km de Ourinhos e 680 km de Campo Grande-MT.

Serviço:

Daj Resort & Marina

Endereço: Rodovia Bernardino Teodoro Ribeiro, km 0,3, Ribeirão Claro, PR

Heliponto ao lado do Daj Resort & Marina

Coordenadas – Portal das Garças (SD60) CIAD Pro 0160

Latiitude: 26º17´40´´S – Longitude:)049º44´15´´W

WhatsApp para informações e reservas: (43) 3371-3902

Assessoria de Imprensa: Simone Bello/Adriano Rattmann 41- 99985-0332