Pavimentação da PR-436 discutida na SEIL

Uma reunião ocorrida esta semana na Secretaria Estadual de Infraestrutura e Logística (SEIL) em Curitiba com a presença do deputado estadual Alexandre Curi, o deputado estadual Tiago Amaral e dos prefeitos de Ibaiti, Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote e o prefeito de Ribeirão do Pinhal, Dartagnan Calixto Fraiz, foi discutido o projeto de pavimentação da PR-436 (Estrada do Pico) – entre os municípios de Ibaiti e Ribeirão do Pinhal, Norte Pioneiro do Paraná.

O investimento facilitará a movimentações de caminhões e maquinários para o plantio e colheita nas propriedades rurais – considerando que a rodovia é também um dos principais meios de escoamento da produção agrícola da região.

Fonte: Informe Policial