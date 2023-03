Pavimentação do Jardim Castro tem aviso de licitação

Valor do investimento previsto nesta segunda etapa é de R$ 886 mil

A Prefeitura Municipal de Jacarezinho publicou nesta terça-feira (dia 21) o aviso de licitação para a contratação de empresa especializada em pavimentação asfáltica de vias urbanas em CBUQ, com área de 8.252,27 m², no bairro Jardim Castro.

O valor máximo do certame é de R$ 886.916,20 (oitocentos e oitenta e seis mil novecentos e dezesseis reais e vinte centavos), e a modalidade é tomada de preços, tipo Menor Preço Global em regime de empreitada.

A pavimentação do Jardim Castro foi dividida em duas etapas, ambas com recursos de emenda parlamentar do deputado federal Diego Garcia. A primeira etapa foi finalizada em 2022. O trecho restante também havia sido licitado e contratado, porém a empresa desistiu da obra.

“A desistência da empresa nos obrigou a licitar novamente. Para isso tivemos que atualizar os valores, obter autorização da Caixa Econômica Federal, que é o órgão repassador dos recursos, até que chegássemos à publicação deste aviso”, explica o prefeito Marcelo Palhares (PSD).

A empresa em questão, Tersan, de São Paulo, foi vencedora de cinco processos licitatórios, e desistiu de todos. “Alguns já estão sendo licitados novamente, outros estamos aguardando a atualização dos valores. São muitos projetos e vamos concluir todos”, avisa o Prefeito.

Serviço

O credenciamento de empresas interessadas na obra poderá ser feito até às 8h30 do dia 11 de abril de 2023, e a abertura está prevista para as 9h00 do mesmo dia.

O edital poderá ser retirado no Departamento de Compras, Licitações e Contratos do Município de Jacarezinho, através do e-mail licitacao@jacarezinho.pr.gov.br ou pelo site https://www.jacarezinho.pr.gov.br/licitacao/, sem nenhum custo. A sala de reuniões do Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, localizada na Rua Cel. Batista, 335, será o local da abertura dos envelopes contendo as documentações e propostas.