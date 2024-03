PEDÁGIO: EPR busca aproximação com a Imprensa da Região

Diretor executivo prometeu relação transparente

Espremidos num cômodo pequeno, Jornalistas, Radialistas e blogueiros do Norte Pioneiro do Paraná e paulistas, participaram neste fim de semana, numa das duas praças de pedágio em Jacarezinho (divisa com Ourinhos/SP)de uma entrevista coletiva com o diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Roberto Longman.

A cobrança na praça de pedágio iniciou zero hora deste sábado (23). O trecho integra o lote 2, que foi assumido pela empresa.