Dep. Pedro Lupion prestigia jantar de Supermercadistas

Evento aconteceu em Santo Antônio da Platina

O deputado federal Pedro Lupion (foto principal com Ana Carla Molini e seu marido, Thiago Ferrari), presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), prestigiou o jantar de final de ano da Associação Paranaense de Supermercados (Apras) – Regional Norte Pioneiro, realizado na noite de sábado (11), no Espaço Luz de Lua, em Santo Antônio da Platina.

Na ocasião, falou sobre o trabalho e a importância da Associação para o setor supermercadista no Paraná, em especial no norte pioneiro. Ele lembrou o papel desenvolvido na presidência da Regional Norte Pioneiro pelo empresário José Carlos Molini (in memoriam), dono da rede de Supermercados Molinis.

“O José Carlos Molini foi um grande empresário e um exemplo para todos nós. Seu trabalho na Apras foi fundamental para o desenvolvimento do setor supermercadista no Norte Pioneiro. É uma honra para mim estar aqui hoje com sua filha, Ana Carla Molini, que está à frente da Associação e da rede Molinis”, destacou Lupion.

O deputado concluiu parabenizando a presidente da Apras, Ana Carla Molini, pela realização do evento e todos os associados, fornecedores, personalidades e convidados.

Sobre a Apras– É uma entidade de classe fundada em 1971 para defender os interesses dos supermercadistas paranaenses. Além disso, também tem a responsabilidade de capacitar o setor para atender milhões de clientes diariamente, contribuindo com a formação de novos profissionais para a geração de empregos de forma permanente, como também fomentar o relacionamento com parceiros e fornecedores.