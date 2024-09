Pesquisa APONTA A reeleição de Palhares EM JACAREZINHO

Atual prefeito tem 76% das intenções de voto contra 13% de Dr. Sérgio

Pesquisa de opinião de voto contratada pelo Npdiario entre eleitores de Jacarezinho aponta para a reeleição de Marcelo Palhares como prefeito, contando com enorme vantagem sobre o único adversário no pleito, Dr. Sérgio.

Se a votação fosse hoje, o levantamento de opinião pública mostra que 76% dos eleitores de Jacarezinho votaria em Marcelo Palhares, garantindo assim a reeleição com ampla folga na disputa.

O adversário nestas eleições, o ex-prefeito Dr. Sérgio, aparece com apenas 13,8% das intenções de voto. Os indecisos somam 8,4% enquanto 1,8% afirmaram que votarão em branco ou nulo.

Quando questionados se a decisão é definitiva ou se ainda há margem para mudança, 79,4% dos entrevistados garantiram que a decisão é definitiva, enquanto 11,8% disseram que podem mudar de opinião até o dia da votação. Há ainda 7% de indecisos e os mesmos 1,8% de que votarão em branco ou nulo.

Já quando a pergunta foi sobre rejeição, 59% dos eleitores entrevistados afirmaram que não votariam de jeito nenhum em Dr. Sérgio. Os que não sabem ou não têm rejeição contra nenhum dos candidatos somam 28,2%. Marcelo Palhares tem 11,2% no quesito e outros 1,6% apontam para branco ou nulo.

APROVAÇÃO DE 83,5%

Mais um dado muito favorável que foi diagnosticado pela pesquisa de opinião pública junto ao eleitorado de Jacarezinho diz respeito sobre a avaliação da gestão de Marcelo Palhares à frente da prefeitura local.

Neste quesito são expressivos 83,5% dos entrevistados que aprovam o trabalho de Palhares até aqui.

Ou seja, com uma aprovação impressionante de 83,5% e 76% das intenções de voto, a reeleição de Marcelo Palhares em Jacarezinho parece cada vez mais certa. Essa confiança massiva da população reflete o impacto positivo de sua gestão, que transformou a cidade em diversas áreas.

PESQUISA

A pesquisa foi realizada pela Ômega Pesquisas, a pedido do jornal, em levantamento realizado no dia 7 de setembro. Foram realizadas 500 entrevistas com eleitores do município de Jacarezinho. O nível de confiança é de 95% para uma margem de erro de 4,4% pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados obtidos.

De acordo com a Resolução – TSE N°23.600/2019, atualizada pela Resolução -TSE nº 23.727/2024, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o n° PR-07049/2024.