PM prende marido violento em Abatiá

Após bater na convivente ainda resistiu à abordagem

Guarnição em patrulhamento foi parada por populares e informada que havia um homem agredindo uma mulher no final da tarde deste domingo, dia 21, na rua Rua José Pacheco, em Abatiá.

Mais à frente, a Rádio Patrulha platinense, que fazia um reforço no policiamento abatiaense, percebeu uma Ford Ranger parada no meio da Rua José Pacheco. A vítima relatou à equipe que seu convivente lhe deu um soco na boca e com a porta da caminhonete bateu em sua mão esquerda.

Levando em conta a lesão aparente, realizada a condução do agressor pelo crime de lesão corporal. Ele apresentou resistência no local, sendo necessário uso de algemas. Posteriormente, como já estava mais calmo e na presença de sua advogada, retiradas as algemas, encaminhados ele e a mulher para Ribeirão do Pinhal para avaliação médica.

Constatado em laudo médico ferimentos na “companheira’. Depois, levados ambos à delegacia de Polícia Civil Ribeiro-pinhalense.