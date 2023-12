Polícia caça acusados de ASSASSINATO em RIBEIRÃO do PINHAL

Dupla fugiu após execução de indivíduo em plena luz do dia

Exclusivo: A Justiça expediu mandado de busca e apreensão, após solicitação da Polícia Civil diante da investigação do crime de homicídio doloso que vitimou José Leonardo Martins (foto abaixo) morto a tiros no último dia três, um domingo, no centro de Ribeirão do Pinhal.

Dois homens (foto principal) foram indiciados pelo crime e são considerados foragidos pela polícia.

Ambos ainda não foram localizados. A motivação do crime é ligada à rivalidade entre grupos ligados ao comércio de drogas. Registram antecedentes por tráfico de drogas e receptação.

Conforme o Npdiario informou em primazia na ocasião, por volta das 15h35m o homem foi executado com seis tiros de calibre 38 na Avenida Silveira Pinto.

José Leonardo, conhecido como Nardinho, conduzia seu Ford Scort perto de uma oficina quando elementos num Fiat Palio emparelharam o carro com o veículo da vítima e um deles disparou, atingindo o tórax do lado esquerdo. Em seguida, fugiram.

A esposa dele recebeu um tiro na perna e a cunhada no ombro, sem riscos de mortes. Outro homem no interior do Scort não foi alvejado.

Nenhum deles admitiu ter visto os autores dos disparos.

O corpo foi encaminhado para a UETC (Unidade de Execução Técnico-científica), antigo IML.O executado já cumpriu pena na PEL (Penitenciária Estadual de Londrina) por latrocínio, furto, lesão corporal, atentado violento ao pudor e porte ilegal de arma.

Veja mais aqui: https://npdiario.com.br/comportamento/executado-a-tiros-em-plena-luz-do-dia-em-pinhal/