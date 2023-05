Civil apura as três mortes, afirma o comandante do 2º BPM (veja vídeo)

Corporação realizou seu trabalho na tragédia

O major Márcio Jaquetti (fotos), comandante do 2º Batalhão de Polícia Militar de Jacarezinho, esclareceu na manhã desta terça-feira, dia 23, que a corporação já cumpriu suas atribuições na tragédia que aconteceu na cidade, “estivemos presentes no achado de cadáveres, agora é com a Polícia Civil, que abriu inquérito para apurar o caso”, declarou por telefone ao Npdiario. Ele estava cedo em Santo Antônio da Platina tratando de outros assuntos.

Por volta das 18 horas desta segunda-feira, dia 22, os policiais militares foram acionados por uma senhora, a qual informou que não via sua inquilina desde a última quarta-feira, dia 17, e que estava sentindo forte cheiro vindo da casa dela, visto que suas residências são vizinhas de fundo, informando, ainda, que essa situação era anormal.

No local (proximidades do Kilão Supermercado) Rua José Honório, Vila Maria Angélica, os PMs entraram na residência e viram, dentro do quarto, um corpo enrolado em lençóis e cobertas, já em estado de decomposição.

Imediatamente, foi isolado e acionadas as Polícias Científica e Civil para perícia.

Na sequência, constatado que realmente o corpo era da inquilina, uma jovem mulher

Ellen Craveiro (fotos), de 21 anos, e junto ao corpo dela estavam os corpos de seus dois filhos: uma menina (cinco anos), Ana Clara, e um recém-nascido, Antony Gabriel (alguns meses de idade), também em estado adiantado de decomposição.

Foram tomadas todas as providências pelas Forças de Segurança e as diligências continuam ininterruptamente. Os crimes estão sendo tratados, em tese, como homicídios, mas as investigações e perícias estão andamento, bem como ouvidas testemunhas, buscas por imagens de câmeras de segurança, enfim, todos esforços voltados para elucidar os fatos.

A delegada que preside o inquérito é Caroline dos Santos Fernandes.

O Npdiario acompanha o caso.

