Polícia Civil atende na Fetexas/ Jacarezinho

Até domingo no Centro de Eventos

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) está levando serviços de polícia judiciária à população do município de Jacarezinho desta quinta e sexta-feira, sábado e até domingo (de 13 a 16), no Centro de Eventos Prefeito José Antônio de Oliveira, das 18h às 23h59.

O atendimento acontece na 28ª Fetexas. No PCPR na Comunidade, serão disponibilizados à população serviços como confecção de boletins de ocorrência, orientações sobre como realizar denúncias, prevenções e quais as medidas que podem ser tomadas ao ser vítima de um crime.

“O PCPR na Comunidade é um projeto em que os policiais civis saem de dentro das delegacias para levar os serviços de polícia judiciária até a população. Estaremos durante a Fetexas registrando boletins de ocorrência e promovendo orientações para prevenção de crimes”, explica o coordenador do projeto, João Mario Goes.

Os policiais civis também realizam atividades lúdicas com as crianças, fazem demonstrações do trabalho do Instituto de Identificação, exposição de materiais táticos do grupo Tático Integrado de Grupos de Repressão Especial (Tigre) e prestam informações para que a população conheça mais o trabalho realizado pela PCPR.

A Delegacia Móvel de Atendimento a Futebol e Eventos da PCPR (Demafe) também está no local. O ônibus é equipado e preparado para que os policiais da PCPR possam receber a população em eventuais situações que demandem o trabalho da autoridade policial.