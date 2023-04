Polícia Civil de Pinhal e Siqueira prendem traficante em Jundiaí

Foi encaminhado para cadeia pública de Bandeirantes

A Polícia Civil, por meio das equipes de Ribeirão do Pinhal e Siqueira Campos, cumpriram, na tarde desta quinta-feira (dia seis), um mandado de busca e apreensão numa residência localizada no centro de Jundiaí do Sul.

Um homem de 22 anos foi autuado por tráfico de drogas.

Investigações de Delegacia de Ribeirão do Pinhal apontavam que no endereço ocorria comercialização de entorpecentes. Solicitou, então, autorização judicial para vistoriar o ponto O pedido foi acolhido pela juíza da comarca.

Encontraram, durante inspeção, diversas porções de crack, cocaína e maconha, além de grande quantidade de dinheiro proveniente do tráfico. O indivíduo preso, que já registrava passagem por tráfico em Cambé (cidade perto de Londrina), foi encaminhado para cadeia pública de Bandeirantes.