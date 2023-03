Civil identifica autor de roubo em J. Távora

Marginal acabou confessando o crime

A equipe da Polícia Civil tavorense identificou um dos autores do roubo ocorrido no dia 14 de janeiro em Joaquim Távora.

A ação delituosa ocorreu durante a madrugada, onde indivíduos armados invadiram uma residência e mantiveram uma família refém durante o roubo. Após os fatos fugiram levando dinheiro, celulares e o veículo da vítima.

A equipe da Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo, porém os bandidos fugiram. As investigações iniciaram e depois de diversas diligências identificado um dos suspeitos. O indivíduo foi preso em flagrante pela Polícia Civil de Santo Antônio da Platina em um outro roubo de veículo, e após ser interrogado e confrontado com as evidências coletadas pela equipe de investigação de Joaquim Távora confessou também o outro crime.