Polícia Civil prende assassino de Abatiá condenado a 18 anos

Matou desafeto com pedradas na cabeça

Um homem de 50 anos, natural de Abatiá, foi preso, na manhã desta segunda-feira (22), pela Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal em razão da prática do crime de homicídio qualificado.

Em data de 15 de maio de 2023, a Vara de Plenário do Tribunal do Júri de Ribeirão do Pinhal expediu mandado de prisão contra o condenado, apenado a 18 anos de prisão.

O fato pelo qual foi condenado ocorreu dia 07 de outubro de 2018, na zona rural de Abatiá. Na ocasião, após divergências, o homicida apossou-se de uma pedra e matou seu desafeto, Airton Gontijo, 45 anos, com golpes na cabeça.

De posse do mandado de prisão, policiais civis lotados em Ribeirão do Pinhal investigaram o paradeiro do assassino e descobriram que, após o fato, ele se mudou para o Estado de São Paulo. Assim, investigadores, usando fontes abertas e fechadas de informação, chegaram ao seu endereço e, com apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), da Polícia Civil de São Paulo, foi possível capturá-lo no município paulista de Franco da Rocha. Não houve resistência.

Após a ação exitosa, a Vara de Execuções Penais de Ribeirão do Pinhal foi comunicada para tramitação da execução da pena aplicada, sendo informada, também, acerca da unidade prisional para onde foi encaminhada o detento.