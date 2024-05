Polícia Civil prende assassino em Jacaré

Com golpes de pedra da cabeça

A Polícia Civil de Jacarezinho prendeu na tarde desta quarta-feira (29) um homem de 20 anos indiciado pelo crime de homicídio qualificado que vitimou Giovane Lopes de Oliveira (foto principal), 27 anos, conhecido como “Boquinha”.

O fato ocorreu na madrugada de sábado (25), quando seu corpo foi localizado no Jardim Panorama. No local, a perícia constatou sinais de extrema violência na cabeça, sendo localizados um pedaço de pau e uma pedra com sujidades de sangue.

Imediatamente, policiais civis diligenciaram e conseguiram identificar e localizar um dos autores, um homem de 21 anos que foi autuado em flagrante.

Em seu interrogatório policial, o homem preso disse que estava em um bar, quando a vítima passou a pé e provocou seu primo. Ambos teriam perseguido a vítima e o agredido.

Testemunhas ouvidas confirmam essa versão. Revelou, ainda, que mesmo ferida, a vítima procurou abrigo em uma casa em construção. Na sequência, seu parente teria o agredido até a morte com golpes de pedra da cabeça.

Com a identificação do primo, a Polícia Civil protocolou pedido de prisão preventiva, deferida pelo juízo.

Assim, nesta tarde (29), agentes de polícia judiciária da 12ª Subdivisão Policial efetuou a prisão do comparsa. Ouvido, também confessou o crime, mas disse que ambos golpearam a vítima com pedra e pedaço de pau.

A motivação do crime teria sido rivalidade no passado, mediante troca de agressões físicas e ofensas, fato que teria ocorrido há aproximadamente um mês. O homem preso nesta tarde foi encaminhado para a Cadeia Pública de Jacarezinho. A vítima registrava passagens por diversos furtos no município.