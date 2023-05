Polícia Civil prende dois em Carlópolis

Encarceramento ocorreram no fim de semana

Dois homens foram presos pela Polícia Civil de Carlópolis. As prisões ocorreram no fim de semana.

As equipes da Delegacia tomaram ciência dos mandados de prisão e, em diligências, localizaram e prenderam a dupla.

Contra um deles, havia um mandado de prisão civil, enquanto o outro era procurado por Descumprimento de Medida Protetiva e Violência Doméstica e Familiar.

A Polícia Civil de Carlópolis continua suas investigações e diligências, visando o cumprimento de outros mandados de prisão.