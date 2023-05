Polícia Civil prende traficante em Jacaré

Nesta quinta-feira no bairro Dom Pedro Filipack

Ação operacional da equipe de investigação e capturas da 12ª Subdivisão Polícial de Jacarezinho (Polícia Civil) prendeu um homem de 34 anos na manhã desta quinta-feira (04).

As diligências ocorreram por volta de 6h no bairro Dom Pedro Filipack. Autorizados pela Justiça, diante de prévia investigação indicando que, no local, havia intensa movimentação de pessoas e comercialização de narcóticos, a incursão policial inspecionou o endereço.

Ao final, os agentes policiais arrecadaram cerca de trezentos gramas de maconha, embaladas para venda. Após ser autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, foi encaminhado para Cadeia Pública de Jacarezinho (Deppen – Departamento de Polícia Penal do Paraná).