Polícia Civil realiza prisões em série em Ribeirão do Pinhal

Confira íntegra do balanço divulgado

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal divulga o balanço da realização de prisões nas últimas quatro semanas.

No dia 13 de julho, por volta de 9h, na Rua Vereadora Ruth Martinez Correa, agentes de polícia judiciária cumpriram o mandado judicial de internação de um adolescente de 17 anos de idade e encaminhado ao Centro de Socioeducação de Londrina, em razão da prática de ato infracional análogo tráfico de drogas.

Em 18 de julho, por volta de 14h30, no centro da cidade, cumpriu-se mandado de prisão preventiva por crime de homicídio doloso qualificado contra um homem de 26 anos.

Em 21 de julho, por volta de 15h30, na Rua José Carvalho de Oliveira, centro de Abatiá/PR, foi cumprido mandado de prisão contra um homem de 46 anos em razão de falta de pagamento de pensão alimentícia.

Em primeiro de agosto deste ano, por volta de 15h15, na Rua Francisco Cesar Nogari, centro de Ribeirão do Pinhal foi cumprido mandado de prisão contra um homem de 39 anos pelo crime de roubo agravado.

No dia 04 de agosto foi preso em flagrante um homem de 41 anos pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência na Vila Carvalho.

No dia 14 de agosto, por volta de 09h31, com apoio da Polícia Militar, foi cumprido mandado de internação de um adolescente de 17 anos por ato infracional análogo ao tráfico de drogas. No mesmo dia, por volta de 10h44, com apoio de policiais civis de Ibiporã, foi dado cumprimento a um mandado de prisão expedido pelo juízo pelo crime de estupro de vulnerável.

Em 15 de agosto, por volta de 16h15, foi dado fiel cumprimento de mandado de prisão em razão da falta de pagamento de pensão alimentícia em face de um homem de 42 anos, na Rua Bahia, distrito de Triolândia, em Ribeirão do Pinhal.

Por fim, em 16 de agosto, por volta de 09h, com apoio da Polícia Militar, foram presos em flagrantes dois homens adultos pelos crimes de furto e receptação de fiação elétrica.

DENÚNCIAS – A Polícia Civil solicita a colaboração da população com informações que auxiliem no andamento das investigações. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR, ou 181, do Disque-Denúncia ou pelo WhatsApp da Delegacia (em horário de expediente – 43 9 9981-4066) ou pelo telefone fixo 43 -3551 -1202.