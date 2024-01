Polícia caça líder do bando que MATOU idoso de Wenceslau

Claudiane Piedade tem apenas 22 anos e muitos anos de cadeia pela frente

A foragida Claudiane Piedade Machado (fotos) é a líder da quadrilha que cometeu o latrocínio de Roque Miguel Bronqueti (fotos) encontrado morto com pés e mãos amarrados no Rio Tibagi no dia 6 de janeiro, em Jataizinho (Região Metropolitana de Londrina).

As polícias caçam a moça de 22 anos principalmente em Pinhalão, Ibaiti, Siqueira Campos e mesmo em Wenceslau Braz, onde a vítima foi enterrada no último dia nove.

O delegado brazense Huarlei de Oliveira Chaves está focado no caso.

Claudeci Ferreira Lima morreu em confronto com a PM no Residencial Cristal, em Londrina. No vídeo acima, o Capitão Castro fala sobre a situação.

Um outra mulher, Maria Fernanda(19 anos), foi presa na quarta-feira (17) e Lucas Aparecido dos Santos Dias também está encarcerado.

O bando foi na casa de Roque Bonqueti, que deixou três filhos e dois netos, e levaram uma Nissan Frontier, dinheiro, entre outros. Festejaram o crime com churrasco.

Claudiane era a “ficante” de Bronqueti, que tinha 72 anos.

As qualificadoras são suficientes para condenar a jovem a muitos anos de encarceramento: premeditação, motivo fútil, meio cruel sem direito de defesa, todos já com acervo probatório.

