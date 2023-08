Pontos de saída para consultas e exames

Mudança a partir desta semana trouxe mais conforto aos pacientes

A Secretaria de Saúde diariamente realiza viagens para transportar pacientes de Bandeirantes à atendimentos em diversas cidades: Curitiba, Londrina, Arapongas, Jandaia, Rolândia, Cornélio, Jacarezinho, São Jerônimo, Andirá, Santo Antônio da Platina, Santa Mariana, Assis, São José Rio Preto, São Paulo, Botucatu, Assis, Marília, Sorocaba e Bauru.

Os trabalhos logísticos são realizados pela própria secretaria de Saúde que, através de pessoal técnico, estuda as melhores rotas e horários, a fim de levar cada pessoa no horário marcado, sem que corram riscos de perder seus atendimentos marcados. Segue então um trabalho meticuloso e feito com muito carinho e precisão, garantindo saúde, conforto, alimentação e transporte à nossa população.

Os motoristas começam os trabalhos por volta das 04h30 e passam nos seguintes pontos de Bandeirantes: Band Pão, igreja santo expedito, caixa água IBC, padaria Doce Encanto, mercado Millenium, no prédio do sus, Praça Brasil-Japão, Igreja da vila São Pedro, Bar Fuk vila União, rotatória Parque Povo, delegacia, Rádio Yara, baliza rádio Yara, padaria vovó, posto invernada, guarita recanto Itália, padaria Shekinah, padaria Big, quadra Carvalho Henrique, guarita Carvalho Henrique que é Br e mercado Castelhani.

Para Curitiba, o ponto de partida era no prédio do SUS e a partir do dia 01 de Agosto será na Rodoviária de Bandeirantes.

Londrina e Arapongas, os pacientes que seguem para o hospital do câncer em internamentos são transportados diariamente de carro utilitário, micro-ônibus, vans e ambulância, inclusive aos sábados e Domingos.

“Muitos desses pacientes são pegos em suas casas, como idosos, acamados, algumas gestantes de alto risco, cadeirantes, pacientes que usam muleta, aqueles que têm dificuldades em se locomover.” acrescenta Denise Cappi que com a gerente Katia Graziele Lopes da Luz, coordenam toda rotina do transporte na saúde.

Os transportes são realizados em 01 ônibus, 06 micro-ônibus, 08 ambulâncias, 04 vans e 05 carros utilitários. Hoje a equipe é composta por 17 motoristas e duas coordenadoras.