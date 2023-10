População, poder público e Conselho debatem trânsito

Sugestões serão debatidas em Bandeirantes

A Administração Pública Municipal e o Conselho Executivo de Trânsito do Município de Bandeirantes (CEXETRAN) convidam, a população de Bandeirantes para Audiência Pública a ser realizada dia 25 de outubro de 2023 (quarta-feira), a partir das 18h30. A reunião será realizada no TG 05-013 (sala de instruções), Avenida Edelina Meneghel Rando, 251.

No encontro, a comunidade, autoridades e conselheiros se manifestarão, apresentando sugestões e opiniões sobre os temas: 1) Implantação de Zona Azul na região central e comercial; 2) Sinalizações na forma 45º (quarenta e cinco graus); e, 3) Implantação de mão única em diversas ruas do município.

PARTICIPAÇÃO POPULAR E DEDICAÇÃO DAS AUTORIDADES

A audiência pública de 25 de outubro de 2023 é um evento que terá mais importância nas decisões com a participação popular de forma ativa… participativa. Referendando as ações técnicas e administrativas a serem implantadas. Destacando que o evento será de natureza presencial. Portanto! Opiniões e sugestões de quem estiver presente, serão as acatadas para a serem pautadas. Consequentemente discutidas, avaliadas e adequadas à princípios técnicos e legais para atender a população.