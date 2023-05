Poupança Premiada Sicredi é de Quatiguá

Empresa de transporte e comércio de cereais ganhou

Acaba de ser entregue em Quatiguá mais um prêmio da Poupança Premiada Sicredi. Desta

vez uma empresa foi sorteada – Muito Bom Transporte e Comércio de Cereais – o associado

Luciano Cherubim Mocelin representou a firma na entrega simbólica do prêmio de R$ 5

mil.

Segundo Luciano, a confiança no Sicredi vem de muito tempo: “Nós estamos com o Sicredi

desde que abriu a agência aqui. Escolhemos a cooperativa porque acreditamos no

cooperativismo; todos aqui sempre foram muito prestativos e nos atendem muito bem, estão de parabéns pelo trabalho”.

Esse é o terceiro prêmio consecutivo que a Sicredi Norte Sul entrega esse ano na Poupança

Premiada. Vale lembrar que por dois anos seguidos os prêmios maiores da saíram para

cooperativa. Em 2021 o prêmio de R$ 500 mil saiu para Figueira e ano passado o grande

prêmio de R$ 1 milhão destinado à Ibaiti.

A promoção, realizada pelo Sicredi nos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, segue até dezembro, com 200 sorteios semanais de R$ 5 mil, um prêmio especial de R$ 500 mil, em outubro, celebrando o Dia Mundial da Poupança – além do grande sorteio final de R$ 1 milhão, em dezembro.

Para participar é muito simples: a cada R$ 100 aplicados na poupança do Sicredi é gerado automaticamente um número da sorte para o associado concorrer nos sorteios, que

são realizados pela Loteria Federal. Não é necessário se cadastrar.

Se as aplicações forem na modalidade programada (quando o poupador autoriza o débito mensal na conta), as chances de ganhar são em dobro. Para verificar os números da sorte de cada associado, nomes dos ganhadores, regulamento completo e outras informações, basta acessar o site da campanha.