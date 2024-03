Praça de pedágio fica em SIQUEIRA Campos e NÃO EM QUATIGUÁ

Confira outros detalhes que ninguém sabia

Exclusivo: O Diretor executivo da EPR Litoral Pioneiro, Doberto Longman, confirmou neste fim de semana, o que o Npdiario revelou em setembro do ano passado. Também a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a AEN (Agência Estadual de Notícias do Paraná) e/ou a terceirizada contratada para dar suporte, se equivocaram ao “informar” para os veículos de comunicação o seguinte:

O Lote 2 terá sete praças de pedágio: em São José dos Pinhais (BR-277), Carambeí (PR-151, Jaguariaíva (PR-151), Sengés (PR-151), Quatiguá (PR-092) e duas em Jacarezinho (BR-153 e BR-369).

Só que não.

O Npdiario apurou e descobriu que uma das praças de pedágio citadas fica no Km 291+100, situada dentro do município de Siqueira Campos. O local está a 100 metros do posto de combustíveis Recanto, na PR-092. O limite de município fica perto do chamado Bairro do Retiro. bem na curva. Ou seja, a praça está em território siqueirense, já chamado Arroz Doce.

A ANTT indicou errado na página 43 de um documento, em vez de escrever Quatiguá deveria apontar Siqueira Campos.

A distância em linha reta entre Siqueira Campo se Quatiguá é 13.92 km, mas de condução é 17 km.

Assim, o CNPJ (Cadastro Geral de Pessoa Jurídica) foi inscrito como sendo em S.C. e não na vizinha.

Por outro lado, o SAU (Serviço de Atendimento ao Usuário), onde foi instalada uma base operacional, com guincho e ambulância, entre outros, permanece em Quatiguá.

Pela latitude e longitude do projeto fica perto da entrada da água mineral da Pro Tork (empresa siqueirense). No KM 291 haverá a praça e no KM 295 a SAU.

Outra questão é tributária.

O ISS (Imposto Sobre Serviços) se aplica a empresas que realizam a prestação de serviços. É um dos principais tributos municipais, mas não o mais importante.

Tomando como exemplo uma empresa que prestou um serviço no valor de R$ 5.000, sobre o qual incide uma alíquota de 4%. O imposto a ser pago, nesse caso, é de R$ 200. Valor do serviço x alíquota do ISS = ISS a ser recolhido. R$ 5.000 x 4% = R$ 200.

Esse imposto, no formato anterior, beneficiava muito a cidade/sede. Agora, no modelo implantado, a cobrança é por quilômetro dentro dos limites de cada município, no caso em foco (S.C. e Quatiguá) a diferença não é tão significativa.

Exemplo: Jacarezinho arrecadava muito mais que Santo Antônio da Platina na BR-153 como era antes.

A homologação do resultado do leilão promovido em São Paulo, aconteceu no dia dez de novembro e a assinatura do contrato com o grupo vencedor em janeiro de 2024.

A PR-092 (ou Rodovia Governador Parigot de Souza) será duplicada entre Jaguariaíva, nos Campos Gerais, e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro. O trecho, de 123 quilômetros, passa também pelos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora. Somado a outros 50 quilômetros de duplicação da BR-153, também no NP, o trajeto receberá a instalação de 45 novos viadutos e 25 novas passarelas.

Também será duplicada a BR-369, entre Cornélio Procópio e o entroncamento com a mesma BR-153, na divisa com o estado de São Paulo. Neste trecho ainda serão implantados dois quilômetros de ciclovias, todos em Santa Mariana, e 9,9 quilômetros de vias marginais, em Andirá e Santa Mariana.

As obras serão até sete anos. Só que a cobrança dos pedágios iniciou no último sábado, dia 23.

Em tese e por exemplo, a duplicação da BR 153 e PR-092 ( num total 174,4 KM do trecho entre Jacarezinho e Jaguariaíva) começa no terceiro ano após contrato e vai até o sétimo, e depois de duplicado o pedágio aumentará em 40% o valor.

A principais rodovias beneficiadas serão a PR-092 e a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana). A duplicação da PR-092 vai do entroncamento com a PR-151, em Jaguariaíva, até o entroncamento com a BR-153 (Rodovia Transbrasiliana), em Santo Antônio da Platina, passando pelos municípios de Arapoti, Wenceslau Braz, Siqueira Campos, Quatiguá e Joaquim Távora, em uma extensão total de 123,8 quilômetros.

Já a BR-153 será duplicada a partir do entroncamento com a PR-092, em Santo Antônio da Platina, até Marques dos Reis, em Jacarezinho , chegando ao entroncamento com a BR-369, onde a Transbrasiliana já é duplicada, logo antes da divisa com São Paulo, próximo ao município paulista de Ourinhos. Serão 50,6 quilômetros de duplicação somente nesse trecho.

Quais são as inovações previstas na nova modelagem? Estão previstas diversas inovações e implementações tecnológicas, entre elas, rede Wi-fi para acesso aos serviços dos usuários, além de câmeras de monitoramento.

Quais são os prazos para as obras?

A concessão das rodovias será de 30 anos. Nos primeiros dois anos serão realizados serviços de recuperação das rodovias, para que a partir do terceiro ano as obras de duplicação e implantação de novas faixas comecem efetivamente (a grande maioria das obras deve acontecer entre os anos 3 e 9). Este intervalo de tempo é necessário para que a concessionária faça os estudos técnicos, projetos executivos e adquira as licenças ambientais exigidas.