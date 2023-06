PRE faz blitz do Maio Amarelo em Siqueira

Participaram profissionais de outros órgãos também

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos juntamente com outros órgãos incluindo a Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito) local realizaram o encerramento da campanha Maio Amarelo. A iniciativa aconteceu na tarde desta quinta-feira, dia primeiro, no KM 281 da PR-092.

A campanha deste ano teve como objetivo a conscientização dos condutores, como a relação da direção defensiva para evitar acidentes (causa maior de lesões no país, principalmente de motociclistas).

Houve Blitz Educativas, distribuição de panfletos e também palestras em estabelecimentos de ensino.

Os órgãos envolvidos na campanha esperam ter ampliada a conscientização dos motoristas. Vários acidentes com motociclistas registrados, com mortes e muitos feridos, o mesmo ocorreu dentro da zona urbana.

Abordados 23 automóveis e sete caminhões. Portando, tanto a Policia Militar e Ciretran quanto os agentes de meio-ambiente, Bombeiros e SAMU esperam que a mensagem passada no mês tenha conscientizado de que a vida é o bem mais importante.