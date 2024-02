PRE intensifica ações durante CARNAVAL

Em todas as Rodovias estaduais do Paraná

Entre esta sexta-feira e até o dia 14 (Quarta-feira de Cinzas) o Batalhão da Polícia Rodoviária efetiva a Operação Carnaval com o objetivo de intensificar o policiamento nas rodovias estaduais durante o feriado prolongado. Iniciou às sete horas do dia 09 e finalizará às 23h59min do dia 14 de fevereiro, em todo o Estado do Paraná.

Com o aumento considerável do fluxo de veículos em todas as rodovias estaduais em virtude do feriado prolongado, a intensificação da fiscalização de trânsito terá como foco o monitoramento dos veículos que transitarem nas rodovias e para manter a fluidez no trânsito e segurança viária. Contando com a aplicação do efetivo policial em operações com radares para inibir o excesso de velocidade e também a realização de testes etilométricos em condutores durante as abordagens, coibindo assim os casos de embriaguez ao volante.

Importante frisar que os acessos do litoral do Paraná, que possuem os Postos Rodoviários, também terão reforço no policiamento, considerando os eventos e shows neste período festivo. E ainda, para as fiscalizações dos veículos de carga, passeio e ônibus de viagens teremos o apoio das equipes com cães e ROTAM, com o intuito de reprimir as atividades criminais.