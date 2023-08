Jacarezinho: Prefeito anuncia metalúrgica

Empresa vai gerar 80 empregos diretos no município

Jacarezinho terá a instalação de mais uma empresa, desta vez uma metalúrgica. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Palhares nesta segunda-feira (28), em reunião com empresários onde a parceria foi selada.

A metalúrgica Aratônio, do interior do Estado de São Paulo, receberá uma área da prefeitura de Jacarezinho para montar sua unidade no município. A previsão é que sejam gerados 80 empregos diretos inicialmente.

O tramite legal para a cessão da área foi concluído e a expectativa é que entre o fim de 2023 e o começo de 2024 a metalúrgica já esteja com sua unidade de Jacarezinho em pleno funcionamento.

Para o prefeito Marcelo Palhares, a chegada de mais uma empresa mostra a credibilidade de Jacarezinho junto a iniciativa privada e a vontade da gestão municipal em promover ações que gerem emprego e renda.

“Sem dúvida vivemos um momento especial na história de Jacarezinho. Retomamos o protagonismo regional que nunca deveríamos ter perdido e temos conquistado investimentos públicos e privados muito importantes, que vão transformar a realidade do nosso município”, comemora o prefeito.

“Temos uma política muito bem definida e eficiente de atração de empresas e apoio aos empreendedores, e o resultado é esse que estamos vivendo com empresas chegando e gerando emprego para nossa população”, continua Palhares.

O secretário de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima, atribui esse importante avanço à criação de um ambiente que atraia empresários. “As empresas vêm para Jacarezinho porque encontram aqui um ambiente propício para investimentos, com total apoio do poder público e todo um contexto de incentivo da gestão Marcelo Palhares”.

CHEGADAS

Nestes três anos e meio da atual administração foram importantes investimentos privados recebidos por Jacarezinho. Neste mesmo formato da chegada da Aratônio, também vieram a Pipeline Piscinas e a Têmpera Nery, por exemplo.

Neste tempo Jacarezinho também teve a instalação de importantes redes comerciais, como a Farmácia Nissei, Posto Juninho e a Cresol. Somando todas essas empresas, são mais de 300 empregos diretos gerados ou em geração.