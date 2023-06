Prefeito de Ibaiti e Alex Curi na Sanepar

Assinatura do convênio para as obras do abastecimento de água potável do Parque Industrial

Na tarde de desta quarta-feira (14), o prefeito de Ibaiti esteve na sede da Sanepar em Curitiba, juntamente com o deputado estadual e representante da cidade, Alexandre Curi. Os políticos compareceram em virtude de reunião para assinatura do convênio para as obras do abastecimento de água potável do Parque Industrial Liberato Regazzo.

Estiveram presentes o procurador do município, Dr. Juventino Moura Santana, o diretor da Sanepar, Fabrício, e os técnicos Anderson e Roboão. Dr. Antonely agradeceu ao deputado Alexandre Curi, ao presidente da Sanepar Cláudio Stabile e ao Governador Ratinho Júnior pela obra de infraestrutura e consequente geração de empregos na cidade de Ibaiti.