Seca: Prefeito decreta Estado de Emergência e ACALMA TOMAZINA

Medida urgente visa reduzir prejuízos e proteger economia e saúde da população

Exclusivo: Diante da grave estiagem que Tomazina, o chefe do executivo decretou, nesta terça-feira, dia nove, Estado de Emergência.

Uma medida que busca beneficiar agricultores na amortização ou renegociação de contratos e ainda na captação de recursos, conforme explicou o prefeito Flávio Zanrosso (foto).

Cidades em situação de emergência reconhecido pela Defesa Civil Nacional estão aptas a solicitar recursos do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) para atendimento à população afetada.

As ações envolvem socorro, assistências às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. A solicitação deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

Com base nas informações enviadas, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU (Diário Oficial da União) com a valor ser liberado.

A Defesa Civil Nacional oferece uma série de cursos a distância para habilitar e qualificar agentes municipais e estaduais.

As capacitações têm como foco os agentes de proteção e defesa civil nas três esferas de governo.