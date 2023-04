Prefeito destaca apoio de Ratinho

Agradeceu também diversos parlamentares

Jacarezinho comemorou seu 123º aniversário no fim de semana com grandes investimentos e obras de revitalização graças à parceria entre o prefeito Marcelo Palhares (PSD) e o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

Em entrevista, concedida à Rede Massa durante a reinauguração da Praça São Benedito, o chefe do executivo destacou a importância da parceria com o governador, deputados, com a vice-Prefeita Patrícia Martoni e vereadores. O deputado Diego Garcia e seu colega Pedro Lupion estiveram no Evento.

Palhares ressaltou que a política é uma construção coletiva e que Jacarezinho está se transformando graças aos investimentos, que ultrapassam os R$ 100 milhões nos últimos dois anos, a maior parte proveniente de convênios com o Governo do Paraná.

“O governador (Ratinho), que é o nosso parceiro, que nos ajuda e nos apoia com muitos investimentos, contribui para a transformação de Jacarezinho. São mais de R$ 100 milhões nesses dois anos de mandado, são valores significativos em obras importantes, como o Ambulatório Médico de Especialidades, a nova Clínica de Fisioterapia da UENP, as pavimentações dos bairros Jardim Europa e Jardim Panorama, além de máquinas, caminhões e veículos”, pontua.

A cidade, que vem acelerando seu ritmo de crescimento econômico, está readquirindo sua autoestima, na visão do Prefeito. Palhares destacou a importância de resgatar o amor pela cidade e que isso tem sido possível através dos investimentos em obras públicas, da parceria com a iniciativa privada, unindo entidades como o SEBRAE, a Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), políticos de várias correntes, vereadores, além da população de modo geral.

O prefeito também falou sobre sua participação na feira de tecnologia e inovação Smart City, em Curitiba, onde Jacarezinho foi pioneira em participar e destacou o programa de inovação e startups, o Sistema Regional de Inovação, iniciado em 2016 e que começa a apresentar ótimos resultados.

Com uma aprovação de 80% diante das pesquisas, Marcelo Palhares, que nunca havia sido político, está mostrando ser possível fazer a diferença e transformar uma cidade com parcerias e investimentos em obras e inovação.

“Estamos voltando a ter protagonismo Regional, isso é importante as pessoas estão voltando a ter bairrismo, a ter amor pela cidade, falar que amam Jacarezinho. Isso é importante, resgatar esse amor que a gente tem por nossa cidade, e é isso que a gente tem feito colocando investimentos, obras a iniciativa privada também ajuda fazendo a parte dela, fazendo obras também, gerando empregos, num grande círculo virtuoso”, comemora.