Dr. Antonely realiza reunião com médicos

Profissionais das UBSs, agentes de combate a endemias e comunitários de saúde

O prefeito Dr. Antonely Carvalho participou juntamente com o secretário de Saúde Leandro Moreira dos Reis de uma reunião com médicos das Unidades Básicas de Saúde do município e com os agentes comunitários de saúde (ACS) e agentes de combate a endemias (ACE), para falar sobre os atendimentos nas UBSs com relação as ações de combate à dengue e as medidas tomadas para o enfrentamento a epidemia. A reunião aconteceu na manhã desta quarta-feira (06), no plenário da Câmara Municipal e teve a participação da coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Vanderleya da Silva de Medeiros e da coordenadora da Atenção Básica, Juliana Almeida.

Na reunião o prefeito destacou a necessidade do alinhamento de condutas sobre atendimento e reforçou a importância do tratamento humanizado a todas as pessoas que procuram as unidades de saúde do município para atendimento principalmente nesta época crítica de epidemia de dengue. O prefeito pediu apoio e empenho de todos e destacou a Nota Orientativa da Secretaria de Estado da Saúde que recomenda que os ACS e ACE executem ações integradas para enfrentamento da dengue, bem como intensifiquem as ações referentes às atribuições específicas de cada categoria. A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (SESA PR) enfatiza a necessidade da atuação integrada das equipes de atenção e vigilância em saúde também no combate às endemias, como forma de garantir qualidade e integralidade do cuidado.

Para o prefeito Dr. Antonely Carvalho, que também é médico, a colaboração de todos é fundamental para eliminar o risco de dengue no município.

Nos últimos dias, homens, caminhões e máquinas da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos estão realizando os serviços de limpeza em terrenos baldios e coleta de entulhos na frente de residências na cidade. Os trabalhos começaram nos Bairros Cohapar, Bom Pastor, João Edmundo de Carvalho, Gralha Azul, Mãe Rainha, Centro e se estendem para outros bairros da cidade.

Agentes de endemias da Secretaria de Saúde também estão fazendo a vistoria em lotes e terrenos. Nas visitas, os agentes fazem a remoção dos criadouros, aplicam veneno para matar os ovos do mosquito e dão orientações aos moradores. “A melhor forma para combater a dengue é a prevenção evitando a procriação do mosquito Aedes aegypti, eliminando os criadouros: água parada seja ela limpa ou suja. Todos na luta contra a dengue”, comentou o prefeito.

Denúncias

Unindo forças e contribuindo com a fiscalização, a Vigilância Sanitária de Ibaiti orienta para as denúncias em relação ao descarte de lixo em terrenos baldios ou demais situações que culminam em criadouros para o mosquito da dengue. Todas as situações relacionadas devem ser relatadas através do telefone 3546-7455.

SINTOMAS – A transmissão da dengue acontece durante a picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti infectado com o vírus. Após a picada, os sintomas podem aparecer em até 15 dias. Normalmente, a primeira manifestação da dengue é febre alta (39°C a 40°C) que dura de dois a sete dias, acompanhada de dor de cabeça, fraqueza, dores no corpo, nas articulações e no fundo dos olhos. Podem ocorrer manchas que atingem a face, tronco, braços e pernas. Perda de apetite, náuseas e vômitos também podem ocorrer. Em casos de sintomas é importante procurar atendimento médico.

Dicas importantes!

1 – Mantenha bem tampados: caixas, tonéis e barris de água.

2 – Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira sempre bem fechada.

3 – Não jogue lixo em terrenos baldios.

4 – Se guardar garrafas de vidro ou plástico, mantenha sempre a boca para baixo.

5 – Não deixe a água da chuva acumular sobre a laje.

6 – Encha os pratinhos ou vasos de planta com areia até a borda.

7 – Se guardar pneus velhos, retire toda a água e mantenha-os em locais cobertos, protegidos da chuva.

8 – Limpe as calhas com frequência, evitando que galhos e folhas possam impedir a passagem da água.

9 – Lave com frequência, com água e sabão, os recipientes usados para guardar água, pelo menos uma vez por semana.

10 – Os vasos de plantas aquáticas devem ser lavados com água e sabão, toda semana. É importante trocar a água desses vasos com frequência.

Edição: Gilson Sarrafho/Assessoria de Comunicação