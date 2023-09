Prefeito Prof. Zezão e Ratinho no leilão do pedágio em S. Paulo

Exclusivo : O governador Carlos Roberto Massa Ratinho Junior convidou o prefeito de Santo Antônio da Platina, Professor Zezão, e ele aceitou. Ambos estarão antes das 14 horas desta sexta-feira (dia 29), na B3 (fotos) no centro histórico de São Paulo. Br3 estilizado ficou [B]³.

Os dois participarão do histórico leilão (valerá por três décadas) de concessão do Lote 2 das Rodovias do Paraná.

B3 é referência às letras iniciais de Brasil, Bolsa e Balcão. Resultou de fusões. Seu formato atual advém da junção da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP).

A B3 é uma bolsa de valores brasileira que funciona de forma autorregulada sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários e seu indicador de referência é o Ibovespa.

O chefe do executivo de Jacarezinho, Marcelo Palhares , também acompanhará o leilão.

A estátua “Touro de Ouro” na frente do prédio representa a força e a resiliência do povo brasileiro. Foi um “presente” do economista e influenciador digital Pablo Spyer e do artista plástico e arquiteto Rafael Brancatelli para a cidade de São Paulo e o mercado financeiro brasileiro.

O projeto a ser leiloado abrange quase 605 km das BRs-153/277/369 e das rodovias estaduais PR-092/151/239/407/408, entre outras, conectando importantes pontos do Norte/Norte Pioneiro, o Porto de Paranaguá e a Região Metropolitana de Curitiba, bem como os municípios de Ourinhos(SP) e Itararé (SP).

Com investimentos que ultrapassam a marca dos R$ 17 bilhões nos próximos 30 anos, esse projeto trará uma série de melhorias cruciais. Entre elas, destacam-se 350 km de duplicação, 139 km de faixas adicionais, incluindo a desafiadora Serra do Mar, 73 km de vias marginais, 52 passarelas para pedestres, duas áreas de descanso para caminhoneiros e 150 paradas de ônibus.