Jacarezinho avalia projeto de robótica

Secretários Leandro e Jaílton em visita a projeto piloto

A prefeitura de Jacarezinho avalia a implantação de um projeto piloto de robótica e programação para alunos da rede municipal de ensino. A iniciativa visa ampliar o leque de temas trabalhados nas escolas do município e potencializar ações no campo da tecnologia de forma geral.

Recentemente os secretários municipais de Administração, Jaílton de Paula, e de Comércio, Indústria, Turismo e Serviços, Leandro Lima, estiveram no município de Araçoiaba da Serra (SP) para entender melhor o funcionamento de um projeto similar já em andamento.

Lá alunos da rede municipal passam a interagir com os temas a partir dos 9 anos. O projeto é idealizado pela prefeitura local em parceria com uma empresa da área, sendo muito bem recebido pelos estudantes e elogiado pela comunidade.

Com a iniciativa, os alunos passam a trabalhar com impressoras 3D, códigos de programação e diversas ferramentas que a tecnologia permite. Como resultado, destaque a criação de maquetes de cidades, piano feito de palito de sorvete com sons reais, fliperama de papelão, entre tantos outros, tudo a partir do aprendizado desenvolvido em sala de aula associado com a imaginação dos estudantes.

Para o prefeito Marcelo Palhares projetos assim desenvolvem o empreendedorismo e aumentam significativamente o interesse dos alunos. “Estamos investimento muito na Educação e essa é mais uma possibilidade que, se concretizada, vai enriquecer e muito nossa qualidade da educação na rede municipal de ensino. E o compromisso, junto com nossa vice e secretária de Educação, Patrícia Martoni, é esse: de transformar a realidade dos nossos alunos”, pontua.

É importante contextualizar que de dois anos para cá foram feitos grandes investimentos na Educação de Jacarezinho, com fornecimento de material escolar para todos alunos, reformas e ampliações nas escolas, aumento dos recursos para merenda, renovação da frota e tantas outras novidades.

ALÉM DA ESCOLA

O projeto, contudo, vai além do âmbito escolar. A ideia é fazer com que o município passe a desenvolver, gradativamente, uma vocação no quesito tecnologia. Para isso também serão ofertadas ações de contraturno escolar e posteriormente qualificação de mão de obra no campo da tecnologia.

“O projeto traz não só a questão de enriquecer a grade escolar. A essência é inserir uma mentalidade de tecnologia nos nossos alunos, proporcionando um contato desde cedo, uma familiaridade com o conceito, desenvolver um pensamento computacional. E a médio prazo conseguir ter mão de obra especializada e fatalmente poder atrair empresas do ramo, uma vez que o município terá essa vocação”, projeta o secretário Leandro Lima.