Prefeitura de Bandeirantes esclarece sobre o desabastecimento

Confira documento na íntegra abaixo

Diante da atual situação de falta de água que tem afetado nossa cidade nos últimos dias, a Prefeitura de Bandeirantes vem a público prestar esclarecimentos e informar as medidas que estão sendo tomadas para lidar com essa situação.

Desde o início das interrupções no fornecimento de água, nossa equipe de gestão tem trabalhado em estreita colaboração com as autoridades competentes e os órgãos responsáveis pelo abastecimento hídrico. A escassez de água é uma questão complexa, influenciada por fatores que há anos vem causando desgastes de infraestrutura e acentuado também pela escassez de chuva e a estiagem que castiga no momento a nossa região.

Neste momento, reconhecemos os transtornos que a paralisação de 2(dois) poços de abastecimento tem causado aos nossos cidadãos e compartilhamos das preocupações de todos. Estamos concentrando todos os esforços para mitigar os impactos dessa crise, buscando alternativas viáveis para suprir a demanda de água em todas as regiões da cidade que até segunda-feira estarão sanadas.

As medidas imediatas que estão sendo tomadas incluem:

– Ajuda emergencial dos municípios vizinhos e empresários com caminhões-pipa: Prefeitura de Andirá, Prefeitura de Itambaracá, Prefeitura de Cornélio Procópio, Léo da Ração e Ricardo Duarte.

– Antecipação dos serviços da empresa Hidroingá para o funcionamento da bomba do poço do barracão do SAAE e a contratação imediatada da empresa Hidrosolo para a manutenção do poço central.

– Racionamento e Programação de Abastecimento: Estamos estabelecendo um cronograma de racionamento de água, a fim de garantir que todas as áreas da cidade tenham acesso ao recurso neste final de semana.

– Monitoramento e Manutenção: Nossa equipe está monitorando constantemente a situação dos reservatórios e sistemas de distribuição. Também estamos realizando manutenções preventivas para garantir o funcionamento adequado dos equipamentos.

– Conscientização do uso adequado da água: Estamos lançando campanhas de conscientização sobre o uso responsável da água, visando a redução do consumo e a preservação desse recurso vital.

– Reforçamos nosso compromisso em trabalhar incansavelmente para superar essa dificuldade temporária e assegurar que todos os nossos munícipes tenham acesso a água de qualidade. Pedimos a compreensão e colaboração de todos os cidadãos neste momento desafiador. Informações atualizadas serão disponibilizadas por meio dos canais oficiais da prefeitura e da imprensa local.

Contamos com a compreensão de todos.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Bandeirantes.