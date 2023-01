Prefeitura de Ibaiti alerta para multas contra os entulhos

Moradores descartam lixo e entulhos na rotatória da Rua Margarida Franklin Gonçalves colocando em risco a segurança e saúde de todos

Apesar do trabalho constante da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos para preservar a cidade de Ibaiti limpa com ações frequentes de limpeza e remoção de lixos e entulhos, em alguns pontos da cidade, os moradores ainda insistem em jogar lixo e entulhos nos locais públicos. Além de não colaborarem para manter suas ruas e bairros limpos, o descaso com a limpeza pública coloca em risco a comunidade.

No cruzamento entre a Rua Margarida Franklin Gonçalves com as ruas Noé Borges, José Claudomiro Gonçalves e Ana Nery, onde recentemente a Prefeitura construiu uma grande rotatória com pavimentação para orientar o fluxo de veículos garantindo mais segurança aos pedestres, os moradores próximos voltaram a descartar lixos e entulhos.

A importante via, liga o centro da cidade aos bairros Sub 50, Área Verde, João Edmundo de Carvalho e outros bairros próximos. Pelo local passam diariamente centenas de pedestres e veículos. Além de atrapalhar a mobilidade das pessoas, o acúmulo de lixo e entulhos no local leva riscos à saúde de todos, além do efeito de poluição visual.

Por isso, a Prefeitura de Ibaiti, mais uma vez, faz um apelo e pede a colaboração da população para participar e ajudar o poder público a manter a cidade limpa não jogando entulhos e materiais sem serventia às margens de rodovias, ruas, calçadas, terrenos e vias públicas.

ATENÇÃO

De acordo com a Lei 669/2011 – Código de Posturas do Município de Ibaiti no seu parágrafo primeiro do artigo 90, o morador deverá acondicionar o lixo em recipientes próprios ou embalagens plásticas, devendo ser colocado em lugar apropriado, com os cuidados necessários para que não venha a ser espalhado nas vias e logradouros públicos.

MULTA

Conforme preconiza a legislação, a Administração Municipal faz um alerta para o morador que for flagrado ou posteriormente identificado realizando o descarte irregular de lixo, entulho ou restos de materiais de construção, principalmente em áreas que já foram revitalizadas, será multado conforme prescreve o Código de Posturas do Município.

Ao jogar lixo no chão e não zelarem pela limpeza das calçadas e das ruas em frente suas residências, os munícipes contribuem para que ocorra o entupimento de bueiros, provocando alagamentos e trazendo prejuízos para a comunidade e os próprios moradores.

A Secretaria de Obras Viação e Serviços Urbanos pede a conscientização das pessoas para manter a limpeza da cidade e com isso contribuir com a saúde de todos.