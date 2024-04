Prefeitura de Ibaiti distribui ovos de Páscoa

Para crianças nas Escolas Municipais, CMEIs e APAE



A Secretaria Municipal de Educação de Ibaiti promoveu a distribuição de ovos de Páscoa para as 12 Escolas Municipais, 8 Centros Municipais de Educação Infantil – CMEIs e a APAE-Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ibaiti.

Os ovos de chocolate foram adquiridos pela Prefeitura Municipal através do prefeito Dr. Antonely Carvalho.

A professora Tânia Fátima Fadel Bueno, secretária Municipal de Educação esteve nesta semana, juntamente com a nutricionista Marilza, entregando os ovos de chocolate nas escolas, CMEIs e APAE.

De acordo com a secretária, as crianças ficaram muito felizes e aguardavam ansiosas pelo presente. “É muito gratificante estarmos aqui em mais um ano, realizando essas entregas nas escolas, CMEIS e APAE do nosso município. Ver nossas crianças sorrindo ao receber o seu ovo de chocolate é realmente muito emocionante”, disse a professora Tânia.

“A Secretaria Municipal de Educação em parceria com as Escolas Municipais, CMEIs e APAE agradecem ao prefeito Dr. Antonely Carvalho pela compra dos ovos de Páscoa para nossos alunos. São gestos de carinho como estes para as nossas crianças que fazem a diferença e renova ainda mais a nossa esperança em dias melhores. Agradecemos também a nossa nutricionista Marilza pelo empenho no processo e desejamos uma Feliz Páscoa a todos e que Jesus Cristo ressuscitado permaneça vivo em cada coração”, conclui a secretária.

Foram mais de 3.200 ovos de chocolate entregues a todos os alunos da Rede Municipal e também para os alunos da Apae.

“Com essa entrega de ovos de chocolate nós relembramos o espírito da Páscoa junto com as famílias ibaitienses trazendo mais alegria na comemoração das crianças do nosso município”, desejou o prefeito Dr. Antonely carvalho.

Edição: Gilson Sarrafho/Assessoria de Comunicação