Prefeitura de Ibaiti entrega revitalização do CMEI Oscar Negrão

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores da 18ª Legislatura e a secretária Municipal de Educação de Ibaiti, professora Tânia Fátima Fadel Bueno entregaram a revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Francisca Cabral Bueno, no bairro Oscar Negrão. As obras foram realizadas com recursos próprios do município.

Participaram da cerimônia os vereadores Beto da Vila Guay, Tadeu Melancia e Samuel da Vila Guay, a esposa do vice-prefeito Ulisses Mingote, a senhora Elaine Cristina Barbosa de Melo, a diretora da instituição professora Patrícia Ferreira de Melo Guiomar, servidores municipais, diretoras de escolas e CMEIs, professores, convidados e a comunidade. O pastor Elias Rosa Guiomar, da Igreja o Brasil Para Cristo e o padre Rosivaldo Lopes Simão da Paróquia São José, fizeram as orações.

O imóvel recebeu vários serviços e manutenções.

Entre as obras executadas, foram trocados os revestimentos do piso interno, realizada a colocação de pastilhas nas paredes internas e externas facilitando a higiene e limpeza de todo o prédio, realizado a pintura interna e externa das calçadas, muros e paredes, com instalação de coberturas novas, realizada a manutenção da rede elétrica completa, realizada a troca de portas e janelas da cozinha e lavanderia com colocação de blindex e cobertura nova, trocada as portas das salas, realizada a readequação dos banheiros, trocada toda a cobertura do prédio, com novas caixas d’águas e readequado toda a instalação hidráulica. Também foi instalado um novo parquinho com brinquedos novos.

Após a reforma, o novo local atualmente possui seis (06), salas de aula, todas com banheiros adequados a cada faixa etária; uma (01), sala de planejamento equipada com computadores e impressoras; sala de professores; sala da direção; cozinha, lavanderia, despensa para produtos alimentícios; despensa para produtos de limpeza e materiais de consumo; banheiro para professores e funcionários; refeitório; parque totalmente revitalizado.

A instituição atende atualmente 95 crianças da faixa etária de 4 meses a 3 anos e onze meses, dos bairros Oscar Negrão, Paineiras, Atlanta e outros bairros próximos, com conforto, qualidade e dignidade em período integral.

