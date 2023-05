Prefeitura de Ibaiti entrega revitalização do “CMEI Tia Hilda”

Recebeu serviços e diversas manutenções

O prefeito Dr. Antonely Carvalho, o vice-prefeito Ulisses Mingote, os vereadores da 18ª Legislatura e a secretária Municipal de Educação de Ibaiti, professora Tânia Fátima Fadel Bueno entregaram nesta quarta-feira (26), a revitalização do Centro Municipal de Educação Infantil – CMEI Tia Hilda. As obras foram realizadas com recursos próprios do município.

Participaram da cerimônia os vereadores André Sub Zero, José Oscar Belão, Luciano Berges, Renério Gonçalves Leite, Samuel da Vila Guay, e Tadeu Melancia, a esposa do vice-prefeito Ulisses Mingote, a senhora Elaine Cristina Barbosa de Melo, a diretora da instituição professora Karyn Bárbara Gouveia de Aguiar, a chefe do Núcleo Regional de Educação de Ibaiti, Leila Cândido de Bonfim Torres, servidores municipais e estaduais, diretoras de escolas e CMEIs, professores, convidados e a comunidade. O padre Valter Roberto do Santuário Nossa Senhora da Medalha Milagrosa e o pastor Dario de Jesus Vargas da Igreja Presbiteriana de Ibaiti fizeram as orações.

O CMEI Tia Hilda recebeu vários serviços e manutenções. Entre as obras executadas, foram trocados os revestimentos do piso interno, realizada a colocação de pastilhas nas paredes internas e externas facilitando a higiene e limpeza de todo o prédio, realizado a pintura interna e externa com remoção dos toldos antigos, realizada a manutenção da rede elétrica completa com mudança do padrão de energia antigo, construído calçadas ao redor do prédio melhorando a acessibilidade dos funcionários e alunos, pintura de muros e paredes, readequação da cozinha com bancadas e portas novas, trocadas as portas das salas, trocado o forro de todo o prédio, instalado portas de blindex, realizada a colocação de grades em janelas com readequação dos banheiros, possibilitando o aumento de uma sala de aula e instalado um novo parquinho com 12 brinquedos novos.

Após a reforma, o novo local atualmente possui sete (07) salas para atendimento para as crianças, com mesas e cadeiras apropriadas para a faixa etária com três (03), banheiros dispostos de cuba para banho e vasos sanitários, três banheiros para as crianças maiores com cuba tripla para escovação e higiene, dois banheiros para professores e servidores da administração, amplo refeitório com cozinha, lavanderia, sala dos professores com computadores, impressoras e acesso à internet, dois parquinhos de diversões (um para crianças maiores e outro para menores), além de uma sala de secretaria.

A instituição atende atualmente 119 crianças da faixa etária de 4 meses a 3 anos e onze meses, com conforto, qualidade e dignidade em período integral.

Durante a cerimônia de inauguração, a secretária Municipal de Educação, professora Tânia Fátima Fadel Bueno, falou da emoção em ver mais um Centro de Educação revitalizado e concluído. “Ver esse Centro de Educação Infantil totalmente revitalizado e entregue para as nossas crianças é um mais um sonho realizado, motivo de gratidão a Deus e de esperança “, disse a secretária.

O prefeito Dr. Antonely Carvalho comentou sobre os investimentos em obras que atual Administração Municipal vem realizando em todas as áreas nos últimos seis anos. O prefeito também falou sobre a importância de investir recursos na construção e reformas nos Centro de Educação Infantil. “Com as reformas e revitalizações em nossos Centros de Educação Infantil estamos garantindo mais conforto e segurança para nossas crianças e servidores da educação. Com instalações mais modernas e um CMEI totalmente novo e seguro, certamente teremos maiores benefícios para a educação e melhores condições de trabalho para nossos professores”, declarou o prefeito.

Dr. Antonely também agradeceu aos vereadores pelo apoio à administração municipal. “Quero agradecer também ao presidente da Câmara e aos nobres vereadores da 18ª legislatura por toda a parceria e empenho com as questões legislativas do município e pelo apoio a nossa gestão”, conclui Dr. Antonely.