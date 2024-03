Prefeitura de Ibaiti recupera bueiros, pontes e estradas

Proporcionando segurança no transporte até em dias chuvosos

A Prefeitura de Ibaiti através da Secretaria de Obras, Viação e Serviços Urbanos está realizando a recuperação de pontes, bueiros e estradas rurais nos bairros dos distritos do Vassoural e Vila Guay. Homens, caminhões e máquinas estão trabalhando até mesmo em dias chuvosos para melhorar a trafegabilidade das estradas rurais que são rotas do transporte escolar, escoamento de produção agrícola e corredores de passagens dos moradores dos bairros para o centro urbano de Ibaiti.

Os serviços de patrolamento e cascalhamento já foram realizados nas estradas da Vila Rural, Banco da Terra e Bairro Santos Reis, no distrito do Vassoural. Também já foram executados cascalhamento e patrolamento nas estradas na Vila Rural São Roque do Pico, estrada do Pico Agudo, Bairro dos Carneiros e estrada da Fazenda Mariazinha no distrito de Vila Guay.

Na sequência, serão realizados os serviços de patrolamento e cascalhamento nas estradas do Bairro dos Leonardos, Patrimônio São João, Bairro Choquim, Bairro Santa Maria e Fazenda Velha, no Distrito do Vassoural e estrada que liga ao Bairro do Novo Jardim (no entorno da Vila Guay) e estrada do Shigueto no Distrito de Vila Guay. O trabalho de recuperação das estradas rurais sempre foi uma das metas de gestão da atual Administração Municipal.

As obras nos distritos do Vassoural e Vila Guay vão beneficiar centenas de famílias rurais dos bairros da região. Após o cascalhamento o tráfego pela estrada será mais seguro garantido o escoamento da produção agrícola e deslocamento de veículos, ônibus escolares e caminhões até mesmo em dias chuvosos.

A Prefeitura de Ibaiti vem realizando a manutenção e melhoria em pontes e estradas rurais do município rotineiramente. O município possui 19 bairros rurais, numa área de 903 Km com uma extensa malha de estradas vicinais. A Administração Municipal está atenta aos pontos mais críticos e diariamente vem realizando os serviços necessários para garantir à população o bom estado das estradas.