Jacarezinho anuncia construção de Canil

Capacidade para abrigar 48 cães e espaço para ampliação

A prefeitura de Jacarezinho planeja para os próximos meses a construção de um canil municipal. O anúncio foi feito pelo prefeito Marcelo Palhares e tem como objetivo tirar cães abandonados das ruas da cidade.

A obra tem um orçamento previsto de R$ 300 mil, e terá capacidade de abrigar até 48 animais de forma simultânea, em um espaço de 185m², entre baias e toda estrutura para os cães e o setor administrativo – com espaço para uma futura ampliação, em caso de necessidade.

O local onde o canil municipal será construído fica próximo ao distrito industrial lll (nas imediações do trevo do São Sebastião), fora da área urbana de Jacarezinho. A previsão é que o projeto seja licitado nas próximas semanas.

“É uma demanda séria que Jacarezinho tem e a construção do canil vai colaborar e muito para que a gente possa amenizar essa situação de muitos cachorros vivendo nas ruas. Era um compromisso assumido desde o começo do nosso trabalho e que agora vamos viabilizar, tanto pelo bem dos cães quanto pelo bem das pessoas”, comemora o prefeito Marcelo Palhares.

O canil municipal será administrado em parceria com a ONG Bicharedo, que já realiza um trabalho muito elogiado na proteção a animais em situação de rua.

PARCERIA

Nesta semana, inclusive, o município firmou uma nova parceria com a ONG, através de um termo de colaboração para o pagamento de subsídios no valor de R$ 222 mil, iniciando agora e com validade até fevereiro de 2024.

O objetivo da parceria é promover atividades para o bem estar dos animais abandonados, que sofrem com doenças, fome e maus tratos. Entre as ações previstas estão a castração, vacinação, vermifugação, alimentação e adoção responsável dos bichos – além da já citada atuação no canil, assim que a obra estiver concluída.

O contrato foi celebrado por meio de inexigibilidade de licitação, com base na Lei nº 13.019/2014, que regulamenta as parcerias entre o poder público e as organizações da sociedade civil. A ONG Bicharedo foi escolhida por ser uma entidade sem fins lucrativos, reconhecida pelo seu trabalho em prol dos animais.