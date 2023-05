Prefeitura de Jacaré se reúne com Sanepar

Lançamento de esgoto doméstico em redes de galerias pluviais foi um dos temas

Foi realizada uma reunião entre secretários municipais de Jacarezinho e representantes da Sanepar. Estiveram no gabinete do prefeito Marcelo Palhares o coordenador de redes Walmir Antônio Jorge, e o gerente do escritório regional de Santo Antônio da Platina, Victor Pereira Romano.

Pelo executivo participaram o secretário de Relações Institucionais, Willian Ferreira (Makito), da Conservação Urbana, Fabiano Possetti Neia, da Agricultura e Meio Ambiente, José Antônio Costa, e do Desenvolvimento Urbano, Suellen Rosseto, além do diretor geral de Vigilância Sanitária, Edmilson Donizetti do Nascimento.

Entre os assuntos tratados, os secretários expuseram a necessidade de aprimorar os serviços realizados pela empresa terceirizada pela Companhia, que faz reparos na rede de esgoto sem comunicar a Secretaria de Conservação Urbana antes e depois dos reparos feitos, para que possa ser feita a fiscalização da qualidade dos serviços. A população reclama na Prefeitura, e com razão, quando a responsabilidade é da Empresa. Isso é obrigação estabelecida em lei, que precisa ser cumprida.

Também foi tratado do tema do lançamento de esgoto doméstico em redes de galerias pluviais, ou no Ribeirão Ourinho, além da necessidade de implantação de redes de esgotamento sanitário em alguns pontos da cidade. Por fim foi tratado sobre a estação de tratamento de esgoto em Marques dos Reis, que está praticamente finalizada e precisa ser posta em operação.