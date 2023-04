Prefeito de Rib. Claro notifica empresário

Obra de R$ 311 mil apresentou problemas

A Prefeitura de Ribeirão Claro, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo notificou a empresa Ilha MNG Pavimentos Eireli responsável pela pavimentação asfáltica da Rua Amélia Balarotti Baggio.

A obra, que custou mais de R$ 311 mil aos cofres públicos, foi inaugurada há um ano, e apresentou danos que resultaram em buracos, afundamentos e empoçamento de água em alguns trechos.

As condições do asfalto têm piorado nos últimos dias em virtude do aumento no fluxo de veículos, porque a via pública está sendo utilizada como desvio tanto para o acesso à cidade como para a saída, por conta da reforma da ponte sob o Ribeirão Claro.

Desta forma, o documento de notificação solicita que o serviço seja refeito o mais breve possível nos trechos onde há danificações. Conforme a cláusula décima terceira do contrato 147/2021, há garantia dos serviços prestados ao órgão municipal, e o prazo de resposta para a empresa se manifestar é de cinco dias úteis.

O prefeito João Carlos Bonato, pontuou que o período chuvoso causou estragos em diversas vias públicas, mas a cidade iniciará nos próximos dias nova fase de recuperação de ruas e recapeamento em alguns trechos. “Infelizmente não podemos intervir com uma medida mais rápida para solucionar o problema. Estamos agindo com base na lei. Aguaremos um posicionamento da empresa dentro do prazo fixado”, explica Bonato.