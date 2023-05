Palhares não tem culpa da greve na S. Casa de Jacarezinho

E Posto Central atende neste fim de semana

A prefeitura de Jacarezinho está oferecendo atendimento médico no Posto de Saúde Central (foto acima) durante este fim de semana. A medida, em caráter emergencial em virtude da greve de médicos da Santa Casa de Misericórdia(foto abaixo), foi anunciada pelo prefeito Marcelo Palhares na tarde desta sexta-feira (05).

Dessa forma, a unidade tem atendimento médico das 8h às 17 horas neste domingo, evitando que a população sofra as consequências da greve, causada pela falta de pagamento dos salários da Santa Casa aos médicos.

“Não podemos deixar nossa população desassistida por um problema alheio aos trabalhos da prefeitura. Então mobilizamos toda nossa equipe para que haja atendimento médico no fim de semana e que a população não sofra ainda mais com a greve dos médicos da Santa Casa”, explica o prefeito Marcelo Palhares.

“Precisamos dar uma resposta rápida para uma situação que é de extrema gravidade. Quero agradecer nossos servidores, médicos, enfermeiras, técnicos, enfim, toda equipe, que prontamente se dispôs a atuar durante o fim de semana”, afirma o secretário de Saúde de Jacarezinho, João Luccas Thabet Venturine.

O PSF Central fica localizado na Rua Dois de Abril, próximo ao Sesc/Senac.

GREVE – Os médicos da Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho suspenderam os atendimentos à população durante esta semana alegando quatro meses de salários atrasados por parte da instituição.

É importante deixar claro que o não pagamento dos salários dos médicos não tem nenhum tipo de relação com a prefeitura de Jacarezinho, que paga anualmente subvenções milionárias para que a Santa Casa preste o serviço de atendimento de urgência e emergência no Pronto Socorro da entidade.

Apesar da prefeitura pagar a subvenção, que este ano será de R$ 2,3 milhões – a maior já paga na história – toda a gestão do Pronto Socorro é da Santa Casa.

Entretanto, as constantes reclamações da população contra o atendimento oferecido levaram a prefeitura a reivindicar mudanças drásticas no formato de trabalho, o que tem sido feito já há alguns meses, porém não acatado até o momento.

Surpreendida pela greve e pela falta de pagamento dos salários dos médicos, o que reflete graves problemas administrativos na Santa Casa, a prefeitura tem se reunido com o Conselho Municipal de Saúde, autoridades de diferentes âmbitos e a própria direção da entidade para propor mudanças e soluções, de forma que a população não seja ainda mais afetada pela crise institucional.