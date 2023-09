Prefeitura reforça integração entre gestão e bairros

Desta vez no populoso Aeroporto

Integração entre gestão e comunidade. O programa Prefeitura no Bairro, desenvolvido pela prefeitura de Jacarezinho, tem reforçado e ampliado o elo do poder público junto aos moradores, facilitando o acesso da população a serviços e levando demandas locais aos gestores.

A segunda edição do programa foi realizada no último sábado (dia dois), no bairro do Aeroporto, contando mais uma vez com grande participação da comunidade.

Com toda estrutura da prefeitura disponível, os moradores do bairro puderam acessar serviços diversos junto às secretarias municipais e ter momentos de recreação e lazer.

A exemplo do que havia acontecido na edição anterior, na Vila São Pedro, a iniciativa foi bastante elogiada pelos moradores. A próxima edição acontecerá mês que vem e a localização deve ser divulgada nas próximas semanas.

“É mais uma prova de que temos uma gestão humanizada, de muito diálogo e proximidade com os moradores, através de um programa inédito, onde podemos levantar de forma ainda mais completa e buscar soluções cada vez mais rápidas e efetivas para nossa população”, avalia o prefeito Marcelo Palhares.