Prefeitura transforma Tomazina em atrativo turístico e econômico

Cidade iluminada e cheia de alegria

À medida que as luzes do “Natal Luz, Jesus Vive” iluminam os recantos de Tomazina, a cidade se torna mais do que um local encantador; ela se transforma em um destino turístico e um impulsionador econômico. A iniciativa liderada pela Prefeitura Municipal não só celebra a espiritualidade natalina, mas também alavanca o turismo, promovendo um impacto positivo na economia local.

O prefeito Flávio Zanrosso, destaca o potencial turístico da cidade durante a temporada natalina: “Nossas luzes não são apenas para enfeitar, mas para atrair visitantes e impulsionar nossa economia. Queremos que Tomazina seja reconhecida não apenas pela sua beleza natural, mas também como um destino natalino imperdível.”

Com a cidade enfeitada e a atmosfera festiva, Tomazina torna-se um imã para turistas em busca de uma experiência natalina única. Os diversos pontos iluminados não só encantam os moradores locais, mas também atraem visitantes de municípios vizinhos e além. O turismo, antes sazonal, agora encontra no “Natal Luz, Jesus Vive” uma razão para explorar a cidade durante a época festiva.

A estratégia vai além da estética; visa impulsionar o comércio local. Os restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos comerciais se beneficiam do aumento do fluxo de turistas, transformando a cidade em um polo econômico efervescente durante a temporada de Natal. A Prefeitura, ao investir nessa abordagem, demonstra visão e comprometimento com o desenvolvimento sustentável.

O programa “Natal Luz, Jesus Vive” não só cria uma atmosfera natalina vibrante, mas também coloca Tomazina no mapa do turismo regional. A cidade, antes reconhecida por sua tranquilidade, agora brilha como um destino turístico, impulsionando a economia local e proporcionando aos moradores uma temporada natalina ainda mais especial.

Com três mandatos eleitos de vereador, Wesley João Marques (foto abaixo) é o secretário municipal do Esporte, Cultura, Turismo e Meio Ambiente.

Ele detalhou que a ideia é fomentar o comércio e o turismo, entre outras. Houve exibição de músicas gospel, samba, pagode, apresentação da cantora Ana Dark, cantatas, coral e não há poluição visual, “evitamos colocar fios em árvores”, comentou.

O Parque do Trevo também está muito iluminado e agrada a todos, fazendo do fim de ano tomazinense alegre e movimentado.