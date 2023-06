Prefeitura vai demolir as casas interditadas

Nas enchentes do início desde ano em Bandeirantes

A Prefeitura vai demolir as casas em área de risco que margeiam o poço artesiano do SAAE na baixada do bairro Bela Vista. De acordo com a Secretaria de Administração, devido as casas colapsadas há risco de desabamento, precisa ser demolida, consequentemente ser revitalizada e arborizada pela Administração junto ao SAAE. “Nós evacuamos essas residências junto com a equipe da Assistência social nos primeiros resgates no dia da enchente. A área compreende cerca de 850m2 e lá moravam oito (8) famílias que estão no aluguel social.” afirma Richard Damasceno, Defesa Civil.

A medida faz parte da manutenção da dignidade da pessoa humana, além de resguardar a vida dos envolvidos. Para que haja a demolição, alguns requisitos devem ser levados em contas, e neste caso o fato das casas terem ficado colapsadas com risco de desabamento.

O Secretário Rafael Marinho classificou como positivo as demolições “Essa área sofre há muitos anos com alagamentos, era um evento que se repetia anualmente.”

O trabalho envolve com diversos departamentos: Administração, Obras, Defesa Civil, Trânsito, Meio ambiente, Assistência Social, Polícia Militar, Bombeiros, além da autarquia SAAE, que fazem estudos para que não haja riscos na ação ou danos na vizinhança.

Rua interditada é garantia de segurança – No dia 08 de Julho (sábado), que ocorrerá a demolição, parte da avenida Antônio Martins Pinhão (trecho entre BR369 e a rua que a cruza, rua Túlio Decarli, primeira quadra) será interditada nos dois sentidos. Isto para garantir a segurança de motoristas e pedestres, pois no local haverá a movimentação de maquinário pesado que demolirá a instalação já demarcada, e caminhões que levarão os entulhos ao aterro sanitário municipal. A rua será liberada imediatamente após terminada a demolição e retirados os entulhos.