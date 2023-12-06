Premier homenageia melhores empresas de J.Távora/Quatiguá

PERSONALIDADES PARTICIPARAM DO PRÊMIO QUALIDADE TOTAL 2023
O prestigiado e recente evento foi realizado recentemente no Espaço Enjoy, em Quatiguá.
Após pesquisa e sob a coordenação de Elton Bettini, Jefferson Murilo como cerimonialista, Buffet Champanhe e Elion Produções Fotográficas e com requintado jantar e ambiente alegre, os homenageados foram os seguintes.
Quatiguá:
PAMPOLIM PIZZARIA;
NERDS INFORMÁTICA VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS CELULARES ;
CERISE PERFUMARIA E COSMÉTICOS;
CNI CASA E TERRA IMOBILIÁRIA;
PONTO VIP POLIMENTO, HIGIENIZAÇÃO, LAVAGENS ESPECIAIS E ESTÉTICA AUTOMOTIVA;
S.L PLANEJADOS FÁBRICA DE MÓVEIS PLANEJADOS;
PRÓ FÍSICO ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E A&G DECORAÇÕES, PRESENTES E FLORICULTURA;
PAMPOLIM PASTELARIA ;
ESTPHANY LOPES MAQUIADORA ;
ANA CAROLYNA ESTETICISTA;
MPÉRIUM HAMBURGUERIA ARTESANAL;
PARANÁ GESSO E ACARTONADO;
ESTAÇÃO 23 HOTEL;
MÁRCIA SOUZA FOTÓGRAFA;
ANADARK CANTORA.
Joaquim Távora
MARCELO DOS SANTOS VEREADOR MAIS ATUANTE;
DIEGO MOTOS OFICINA DE MOTOS;
JANAINA CABRAL ARQUITETA;
MÁRCIO RAMOS LAVA CAR E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS;
ELAINE SOUZA CABELEIREIRA COLORIMETRISTA;
CRISPEL PAPELARIA E PRESENTES;
GOLDEN BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS;
JULIANA YASMIN BANHO E TOSA ESTÉTICA ANIMAL;
MORADA DO VENTO RÁDIO FM LOCAL 87.9.
ARENA JAPA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CAMPO SOCIETY E BEACH TENNIS;
MIGUELZINHO NICOLELLI ESCRITÓRIO CONTÁBIL;
COLLAÇO ACESSÓRIOS SEMI JÓIAS DE LUXO;
DIEGO MECÂNICO DE MOTO;
BIBI BRONZE BRONZEAMENTO NATURAL E ARTIFICIAL;
MAURO CALHAS RUFOS E SIMILARES;
THAIS AZARIAS MAQUIADORA;
MAÍRA ROCHA KOMURA FISIOTERAPEUTA
E NP DIÁRIO SITE MAIS VISITADO. NAS DUAS CIDADES.