Premier homenageia melhores empresas de J.Távora/Quatiguá

PERSONALIDADES PARTICIPARAM DO PRÊMIO QUALIDADE TOTAL 2023

O prestigiado e recente evento foi realizado recentemente no Espaço Enjoy, em Quatiguá.

Após pesquisa e sob a coordenação de Elton Bettini, Jefferson Murilo como cerimonialista, Buffet Champanhe e Elion Produções Fotográficas e com requintado jantar e ambiente alegre, os homenageados foram os seguintes.

Quatiguá:

PAMPOLIM PIZZARIA;

NERDS INFORMÁTICA VENDA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM APARELHOS CELULARES ;

CERISE PERFUMARIA E COSMÉTICOS;

CNI CASA E TERRA IMOBILIÁRIA;

PONTO VIP POLIMENTO, HIGIENIZAÇÃO, LAVAGENS ESPECIAIS E ESTÉTICA AUTOMOTIVA;

S.L PLANEJADOS FÁBRICA DE MÓVEIS PLANEJADOS;

PRÓ FÍSICO ACADEMIA DE MUSCULAÇÃO E A&G DECORAÇÕES, PRESENTES E FLORICULTURA;

PAMPOLIM PASTELARIA ;

ESTPHANY LOPES MAQUIADORA ;

ANA CAROLYNA ESTETICISTA;

MPÉRIUM HAMBURGUERIA ARTESANAL;

PARANÁ GESSO E ACARTONADO;

ESTAÇÃO 23 HOTEL;

MÁRCIA SOUZA FOTÓGRAFA;

ANADARK CANTORA.

Joaquim Távora

MARCELO DOS SANTOS VEREADOR MAIS ATUANTE;

DIEGO MOTOS OFICINA DE MOTOS;

JANAINA CABRAL ARQUITETA;

MÁRCIO RAMOS LAVA CAR E HIGIENIZAÇÃO DE ESTOFADOS;

ELAINE SOUZA CABELEIREIRA COLORIMETRISTA;

CRISPEL PAPELARIA E PRESENTES;

GOLDEN BEER DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS;

JULIANA YASMIN BANHO E TOSA ESTÉTICA ANIMAL;

MORADA DO VENTO RÁDIO FM LOCAL 87.9.

ARENA JAPA ESCOLINHA DE FUTEBOL, CAMPO SOCIETY E BEACH TENNIS;

MIGUELZINHO NICOLELLI ESCRITÓRIO CONTÁBIL;

COLLAÇO ACESSÓRIOS SEMI JÓIAS DE LUXO;

DIEGO MECÂNICO DE MOTO;

BIBI BRONZE BRONZEAMENTO NATURAL E ARTIFICIAL;

MAURO CALHAS RUFOS E SIMILARES;

THAIS AZARIAS MAQUIADORA;

MAÍRA ROCHA KOMURA FISIOTERAPEUTA

E NP DIÁRIO SITE MAIS VISITADO. NAS DUAS CIDADES.

 

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