Presidente anuncia caravana da AMP

Para atuais e futuros gestores

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, reuniu, em Curitiba, secretários-executivos e presidentes das 19 associações regionais de municípios do Estado.

Na reunião, Edimar agradeceu a todos e todas pela presença no encontro – inédito em Curitiba – e anunciou que, a partir da segunda quinzena de outubro, a AMP promoverá uma caravana por todas as regiões do Paraná com o objetivo principal de fornecer orientações aos prefeitos e prefeitas atuais sobre o Pro-Gov e as prestações de contas de final de mandato. Ao mesmo tempo, o presidente quer iniciar a aproximação com os futuros gestores e gestoras, que serão eleitos em 6 de outubro e tomarão posse em 1º de janeiro de 2025.

“Na caravana, queremos receber bem os novos gestores e orientar os atuais. O nosso foco principal é o Pro-Gov, que muda a prestação de contas dos municípios. Vamos iniciar este trabalho com os prefeitos e prefeitas, com o apoio das associações, que é fundamental. Também vamos discutir temas regionais. Queremos, finalmente, mostrar a luta da AMP e da CNM em defesa dos municípios, disse.

Edimar também defendeu a troca de informações entre as associações e destacou suas principais conquistas, como a ampliação dos recursos do FPM (Fundo de Participação dos Municípios), o pagamento das dívidas da AMP, o programa AMP-Itaipu 4.0 (que oferece quatro pós-graduações gratuitas a servidores municipais) e a construção da nova sede da associação.

O presidente da Amenorte (Associação dos Municípios do Norte do Paraná) e prefeito de São Manoel do Paraná, Agnaldo Trevisan, destacou a importância do encontro, em Curitiba. “A união de todos é fundamental para o fortalecimento do movimento municipalista”, disse.

O diretor-executivo da AMP, Joarez Henrichs, também agradeceu a todos pela presença e defendeu a união de todos e todas pelo fortalecimento da causa. “Muito obrigado pelas presenças de todos. É uma honra ter vocês aqui. Isso fortalece a nossa luta pelo municipalismo”, comentou.