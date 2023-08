Presidente do Crea-PR visita 51ª EFAPI

Nesta sexta-feira em Santo Antônio da Platina

O presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná (Crea-PR) visitou a EFAPI, em Santo Antônio da Platina nesta sexta-feira (18). Na ocasião, ele conheceu os atrativos da feira, além de realizar visita técnica ao estande do Conselho às 11h. A programação do Crea-PR iniciou mais cedo, às nove horas, quando foi realizada uma reunião conjunta do Colégio de Entidades Regionais (CDER) Estadual de Londrina.

A construção de um estande na feira foi uma iniciativa que partiu da Associação Platinense de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (Apla), sob direção do presidente da entidade e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Fernando Ribeiro dos Santos.

“Incentivamos a Sociedade Rural firmar parcerias com o Confea, Crea e Mútua, por meio dos estandes. Estamos muito felizes com o resultado deste estande. No dia 17 (quinta-feira), vamos recepcionar todos os profissionais do CDER e fazer a interação com eles. Neste ano, os estandes possuem três espaços específicos para o Crea-PR, Confea e Mútua. Uma das novidades é que haverá um curso de aplicação de agrotóxicos no nosso espaço, pois queremos qualificar e promover conhecimento aos nossos profissionais”, explicou.