Presidente Edimar na homenagem para OS 50 ANOS DE ITAIPU

Evento promovido na Assembleia Legislativa

O presidente da AMP (Associação dos Municípios do Paraná), secretário-geral eleito da CNM (Confederação Nacional de Municípios) e prefeito de Santa Cecília do Pavão, Edimar Santos, participou hoje da sessão especial da Assembleia Legislativa em homenagem aos 50 anos da Itaipu Binacional. O diretor-geral brasileiro da empresa, Enio Verri, e o diretor-geral paraguaio, Justo Aricio Zacarías Irún, participaram da solenidade, na qual também foi lançado um selo em comemoração ao cinquentenário da empresa.

O presidente Edimar Santos destacou a importância da empresa para o desenvolvimento do Brasil. “A Itaipu cumpre papel extraordinário em prol do desenvolvimento dos municípios brasileiros, a exemplo do convênio firmado com a AMP para a qualificação de 16 mil servidores públicos municipais. Parabéns à empresa por sua trajetória e, de modo especial, ao diretor-brasileiro, Enio Verri, pelo excelente trabalho que desenvolve”, comentou.

Da homenagem, ainda participaram os prefeitos Luiz Carlos Gil (de Ivaiporã) e Beto Vizzotto (Paraíso do Norte).

A solenidade foi proposta pelos deputados Luiz Claudio Romanelli (que presidiu a sessão), Alexandre Curi, Professor Lemos, Ademar Luiz Traiano, Hussein Bakri), Arilson Chiorato, Doutor Antenor, Goura, e as deputadas Ana Julia e Luciana Rafagnin.

Romanelli elogiou a empresa. “É com imensa honra e alegria que me dirijo a esta plateia para homenagear uma empresa que presta um grande trabalho pela integração regional e pelos municípios”, disse.

Eni Verri destacou o papel da empresa em defesa dos municípios. “A Itaipu é uma grande propulsora do desenvolvimento dos municípios”, disse, citando o projeto Itaipu Mais que Energia, que garantiu R$ 2 milhões para projetos em todos os municípios do Paraná.

Justo Irún disse que a empresa prestou grande serviço na oferta de energia mas, depois dos anos 80, percebeu que podia ir além. Ela atua em todos os municípios do Paraná e vários do Mato Grosso do Sul para gerar melhores condições de vida para a população”, comentou.