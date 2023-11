Preso comparsa de homicídio em Abatiá

Crime de homicídio qualificado (meio cruel) e corrupção de menor

O corpo do lavrador Alcides dos Santos Neto, 33, foi encontrado domingo, dia 29, num terreno baldio no centro de Abatiá.

A Polícia Civil de Ribeirão do Pinhal realizou diligências na manhã de segunda-feira (30) com objetivo de aprofundar as investigações da morte do Neto

Um adolescente (17 anos) compareceu, ainda no domingo (29), no Destacamento da Polícia Militar admitindo a autoria do crime, logo após a execução. Revelou, em suma, que teve uma desavença antiga com Neto, acusando-o de já ter furtado seu aparelho celular.

Diante do exposto, quando o encontrou casualmente numa padaria, teria havido uma discussão resultando em uma briga. Outras pessoas que se encontravam no local, inclusive um irmão do menor, auxiliaram nas agressões contra Neto.

Já num segundo momento, Neto teria ido até a casa do adolescente para tirar satisfações, motivando novas agressões. Apresentado no plantão policial, o menor permaneceu apreendido.

Nenhum objeto, na ocasião, foi apresentado pelos policiais militares, em especial instrumentos usados para a prática do crime.

Novas pistas – Na segunda-feira (30), anda na manhã, equipes da Polícia Civil realizaram novas pesquisas de campo. Foram solicitadas imagens de circuito de câmeras de segurança, além de inspeção no local do crime. Assim, os investigadores encontraram uma faca e um capacete, em tese usados durante a execução do crime e que serão periciados.

O delegado responsável pelo caso, Tristão Antônio Borborema de Carvalho, ouviu três testemunhas e solicitou à Justiça a decretação da prisão de um vendedor ambulante de 28 anos que teria participado do crime.

A apuração demonstra que, juntamente com o adolescente (aprendido), mediante golpes de capacete e pedras no rosto mataram a vítima. O delegado indiciou pelo crime.de homicídio qualificado (meio cruel) e corrupção de menores.

A Justiça expediu mandado de prisão que foi cumprido nesta tarde, no centro de Ibaiti por agentes de polícia judiciária da 37a. Delegacia Regional de Polícia de onde foi encaminhado para cadeia pública (Departamento de Polícia Penal/Deppen) à disposição da Justiça.